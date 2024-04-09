رئيس الدولة يدعو وزيرة التربية للعمل على وضع حدّ للاعتداء على المدرسين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الاثنين 8 أفريل 2024 بقصر قرطاج، سلوى العباسي، وزيرة التربية، على ضرورة الاستعداد الكامل لتنظيم الامتحانات الوطنية وخاصة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحباط كل محاولات الغش وعدم التسامح لا مع الذي يحاول الغش ولا مع أي جهة كانت خاصة تلك التي تستعمل الوسائل الإلكترونية الحديثة وتبتدع كل سنة طرقا جديدة للغش في الامتحانات.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستمرار في التدقيق الكامل في كل الشهادات العلمية بعد أن أفرزت عمليات التدقيق في عديد الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية أن عددها يرتفع للآلاف، فضلا عن الانتدابات التي تمت بطرق غير قانونية بناء على شهادات مزورة ودون احترام القاعدة الأساسية الأولى وهي المساواة بين المترشحين.

ودعا رئيس الدولة وزيرة التربية إلى الإسراع ببلورة حل نهائي لملف المعلمين والأساتذة النواب بناء على مقاييس موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة على حد السواء.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل مع كافة الجهات المعنية لوضع حدّ للاعتداء أو التطاول على المدرسين الذين يحملون رسالة مقدسة وهم جديرون لا فقط بالحماية بل بالتبجيل والتكريم.

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