رئيس الدولة يستقبل مواطنين من المزونة وبنزرت

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الأربعاء 21 ماي 2025 بقصر قرطاج، وليد الجدّ من معتمدية المزونة ووسام الماجدي من مدينة بنزرت.

وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على الدّور الاجتماعي للدّولة وعلى أنّ الحلول التي يُبادر بها الشّعب عن طريق مؤسّساته ستجد طريقها إلى التطبيق.

كما شدّد رئيس الجمهورية في هذا اللّقاء على أنّ الشباب على وجه الخصوص المُفعم بروح الوطنية والعطاء قادر على حمل الأمانة وتحمّل المسؤولية وعلى تعويض من يُعطّل السّير الطبيعي لدواليب الدّولة، فبسواعد وعقول الوطنيّين الأحرار يُصنعُ التّاريخ بل تُصنعُ الملاحم والأمجاد.

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