رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي .

وقد أثنى المسؤول الإيراني، وفق بلاغ صادر عن وكالة الأنباء الإيرانية « إرنا » على الموقف التونسي المبدئي من تطورات منطقة غرب اسيا لا سيما التنديد بهجمات الكيان الصهيوني وامريكا على إيران وكذلك القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا عراقجي في اللقاء الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الاقتصادية والتجارية والسياحية وكذلك التعاون في الموضوعات الاقليمية والدولية.

واكد الرئيس قيس سعيد ان العلاقات بين ايران وتونس هي علاقات اخوية وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والاشتراك في الموقف والتوجهات مؤكدا ارادة بلاده لتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات منطقة غرب اسيا خاصة الوضع في غزة واستمرار الابادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة واعتداءات الكيان المتكررة ضد بلدان المنطقة وكذلك عدوانه الارهابي ليوم امس على قطر.

وتمت الاشادة بالمواقف المتينة والشجاعة للرئيس التونسي في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وضرورة التعاون والتنسيق بين بلدان المنطقة لوقف الكيان الصهيوني عن اثارة الحروب.

كلمات البحث :رئيس الدولة;وزير الخارجية الإيراني