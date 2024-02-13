رئيس الدولة يطّلع على الاستعدادات لموسم الحج القادم

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله ظهر الإثنين 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج لإبراهيم الشايبي، وزير الشؤون الدينية، على ضرورة بذل كل الجهود من أجل تيسير أداء حجيجنا الميامين لمناسك الحجّ لهذه السنة.

واطلع رئيس الدولة على ما تم التوصّل إليه من تخفيضات مع شركة الخدمات الوطنية والإقامات ومع شركة الخطوط التونسية فضلا عن تخفيض سعر الصرف الذي يمكن اعتماده من قبل البنك المركزي التونسي.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة اختيار المرافقين بناء على معايير موضوعية لأن مهمتهم هي المرافقة والتوجيه والإرشاد في كل مكان بالبقاع المقدسة، علاوة على توفير كل الخدمات الصحية للحجاج كلما احتاجوا إلى إسعاف أو تدخل طبي.

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