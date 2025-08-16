رئيس الدولة يعزي نظيره الجزائري اثر وفاة مسافرين في حادث أليم

أجرى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر اليوم السبت، السادس عشر من شهر أوت الجاري، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهوريّة الجزائريّة عبد المجيد تبون، قدّم له فيها باسمه وباسم الشّعب التونسي، أصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر التعاطف والمواساة إثر الحادث الأليم الذي جدّ يوم أمس وأدّى إلى وفاة وإصابة عدد من المسافرين على متن حافلة لنقل الركاب ببلدية الحرّاش شرق الجزائر العاصمة، داعيا الله العزيز القدير أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته وغفرانه ويُلهم ذويهم جميل الصّبر والسّلوان وأن يُعجّل بشفاء المصابين ويحفظ الشّعب الجزائري الشقيق من كلّ مكروه.

