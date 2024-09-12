رئيس الدولة يكرّم الأبطال التونسيين المتوّجين في الألعاب البرالمبية باريس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، على موكب تم خلاله تكريم البطلة روعة التليلي، الفائزة بميدالية ذهبية في رمي الجلة وبميدالية ذهبية في رمي القرص في الألعاب البارالمبية بباريس 2024، والبطل وليد كتيلة الفائز بميدالية فضية 100 متر كراسي في ذات التظاهرة.

كما تولّى رئيس الجمهورية منح الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة إلى كلّ من:

الصنف الأول:

- البطل أمان الله التيساوي، الفائز بالميدالية الذهبية سباق 1500 متر، والميدالية البرونزية في سباق 400 متر.

- البطلة مروى البراهمي، الفائزة بالميدالية الذهبية في رمي الصولجان.

الصنف الثاني:

- البطل وجدي البوكحيلي، الفائز بالميدالية الذهبية سباق الماراتون.

- البطل رؤي الجبابلي، الفائز بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر، والميدالية البرونزية في سباق 400 متر.

- البطل أحمد بن مصلح، الفائز بالميدالية الفضية في رمي الجلـــة.

- البطلة رجاء الجبالي، الفائزة بالميدالية البرونزية في رمي الجلة.

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