رئيس الدولة يلتقي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم الاثنين، الحادي عشر من شهر أوت الجاري بقصر قرطاج، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكّاوي بنعيسى والأستاذ عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب.

واستهلّ رئيس الدّولة هذا اللقاء بالحديث عن ظهور فكرة « الوكالة على الخصام » قبل أن تتّخذ مهنة المحاماة شكلها الحديث وتُنظّم بقوانين للمساهمة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى دور المحامين لا فحسب في إرساء العدالة داخل المجتمع بل في النضال من أجل تحقيق الاستقلال في عديد الدّول العربية، مُشيدا بدور المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كلّ المحافل الدوليّة.

وحضر هذا اللقاء حاتم المزيو عميد الهيئة الوطنية للمحامين.

كلمات البحث :الأمين العام لاتحاد المحامين العرب;رئيس الدولة;لقاء