رئيس الدولة يوجه رسالة خطّية إلى سلطان عُمان الشقيقة

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وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رسالة خطّية إلى هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وقام بتسليمها نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، بمسقط، إلى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان.

وعقد الوزير بهذه المناسبة جلسة عمل مع نظيره العماني، تم خلالها التأكيد على متانة وعمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين تونس وسلطنة عُمان وعلى الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين وعزمهما على مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

كما إستعرض اللقاء مختلف أوجه العلاقات، حيث أكد الوزيران على ضرورة تركيز الجهود المشتركة من أجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي والإرتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الوزيران كذلك عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وأكدت المباحثات إنسجام وتطابق وجهات نظر البلدين والإلتزام والتمسك بالمواقف المبدئية إزاء مختلف القضايا، ولا سيّما القضية الفلسطينية العادلة.

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