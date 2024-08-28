رئيس الدولة يُؤكّد حرص تونس على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 28 أوت 2024 بقصر قرطاج، محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ثوابت تونس حول جملة من القضايا وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على ضرورة أن تتكاثف الجهود لوضع حد لحرب الإبادة وللجرائم التي تُرتكب كل يوم، إذ لا يمر يوم واحد إلا ويرتقي فيه عشرات الشهداء، فضلا عن التجويع والتنكيل بشتى الوسائل. وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن رفع التحديات التي تواجهها الأمة إلا متحدين.

أما على الصعيد الثنائي، شدد رئيس الجمهورية على الإرادة الثابتة لتونس في تطوير روابط الأخوة والتعاون والتبادل مع العراق وفق طرق مختلفة عن تلك السابقة وأساليب عمل وشراكة جديدة في إطار تصور كامل قائم على الأهداف المشتركة للبلدين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى حرص تونس على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في عدة مجالات من بينها خاصة النقل الجوي والسياحة والثقافة والطاقة والفلاحة والتبادل التجاري.

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