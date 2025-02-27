رئيس الدولة يُؤكّد ضرورة أن يستعيد المرفق العمومي للصحة عافيته

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، بعد ظهر اليوم، الخميس 27 فيفري 2025 بقصر قرطاج، لمصطفى الفرجاني وزير الصحة نتائج زيارة العمل التي أدّاها إلى جمهورية الصين الشعبية وخاصة مذكرة التفاهم التي تمّ إمضاؤها والمتعلقة بإنجاز مدينة الأغالبة الطبية بولاية القيروان.

وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة أن يستعيد المرفق العمومي للصحة عافيته وأن يتمّ تذليل كلّ العقبات حتّى يتمّ إنجاز هذا المشروع الضخم وغيره من المشاريع الأخرى في أقرب الآجال ومن بينها مستشفى الأورام بقابس الذي ستنطلق أشغال إنجازه قبل موفّى شهر جوان من السنة الجارية، هذا إلى جانب عدد من المؤسسات الاستشفائية الأخرى التي تمّ تعطيل إنجازها، فلم تنطلق أو تمّ تعطيلها فتوقّفت.

كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة في عدد من المناطق الداخلية التي تشكو نقصا حادّا في قطاع الصحة العمومية وذلك بتوجيه وحدات صحيّة مسبقة الصنع وربط هذه الوحدات بالمؤسسات الاستشفائية الكبرى للتشخيص عن بعد وتوفير سبل نقل من تقتضي حالته الصحية إيداعه بمؤسسات بعينها بناء على نتائج التشخيص، هذا إلى جانب توجيه بعثات طبية بصفة فورية إلى عدد من جهات الجمهورية، مذكّرا بأنّ الحقّ في الصحّة حقّ أساسي من حقوق الإنسان ومحمول على الدّولة أن توفّره للجميع في كافّة المناطق على قدم المساواة.

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