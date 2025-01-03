رئيس الدولة يُؤكّد عزمه على تطوير قدرات الجيش الوطني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 2 جانفي 2025 بقصر قرطاج، خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني.

وأثنى رئيس الجمهورية على ما تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها.

كما أكد رئيس الدولة على عزمه على تطوير قدرات جيشنا الوطني.

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