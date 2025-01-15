رئيس الدولة يُسدي تعليماته بالاستعداد منذ الآن لتوفير أفضل الظروف لعودة مواطنينا بالخارج

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر هذا اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025 بقصر قرطاج، بكمال المدّوري رئيس الحكومة ورشيد العامري وزير النقل، على ضرورة مزيد مضاعفة الجهود من أجل إصلاح عدد من عربات المترو والحافلات إلى جانب شحن عدد من الحافلات من الخارج خاصة وأنّ مجموعة من الدول أبدت استعدادها للتعاون مع تونس في هذا القطاع الحيوي.

وأثنى رئيس الدولة على الجهود التي بذلها عدد من التونسيين في إحدى الدول الأوروبية لتوفير أكثر من مائتي حافلة شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية ولمعاضدة مجهودات الدولة لإعادة بناء المرفق العمومي للنقل.

كما تعرّض رئيس الدولة إلى الوضع داخل كلّ من الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة، مشدّدا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع ومشيرا، في هذا الإطار، إلى ضرورة مواصلة تطهير الإدارة من كلّ من يُعطّل سيرها الطبيعي بناء على العدل لا على تصفية الحسابات داخل أروقة عدد من الإدارات.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالاستعداد منذ الآن لتوفير أفضل الظروف لعودة مواطنينا بالخارج سواء في مستوى التنقل أو في مستوى الرقابة التي تمارسها مصالح الديوانة التونسية.

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