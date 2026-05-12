رئيس الدولة يُسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيّد للامتحانات في كافّة مراحلها

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الحادي عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من نور الدين النّوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الإتّصال.

وأسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بضرورة الاستعداد الجيّد للامتحانات في كافّة مراحلها، مذكّرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلاّ في ظلّ نظام تربية وتعليم وطني يتوفّر للجميع على قدم المساواة لا في النّصوص فحسب بل في حيّز الواقع والتنفيذ.

كما ذكّر رئيس الدّولة بأنّ إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نصّ الدّستور لم يكن من قبيل الصّدفة، بل ينبع من إيمان الشّعب التّونسي بالأهميّة القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن بلادنا القومي، لأنّ الجهل ليس الأميّة بمعناها السّائد ولكن هو انعدام التفكير الحرّ إلى جانب الاستلاب الفكري.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ تونس أشعّت منها الأنوار، وستشعّ أكثر في كافّة المجالات مؤكّدا على أنّ العمل مستمرّ دون انقطاع حتّى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الآجال ويتمّ الإصلاح في كافّة مراحل التعليم كما يريده الشّعب التّونسي.

