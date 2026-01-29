رئيس الدولة يُسدي تعليماته بضرورة القيام بصفة دورية بعمليات الصيانة والجهر للسدود والأودية

تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه عشيّة يوم أمس، الأربعاء 28 من شهر جانفي الجاري بقصر قرطاج، بعز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عديد القضايا ومن بينها عملية توزيع مادة الأمونيتر في بعض ولايات الجمهورية على غرار كلّ من بنزرت وجندوبة وسليانة على وجه الخصوص، بعد تحسّن طفيف في عدد من الولايات الأخرى.

وأوضح رئيس الدّولة أنّ بعض الممارسات التي تمّ تسجيلها ترتقي إلى مستوى الجريمة إذ يجري حرمان صغار الفلاحين من هذه المادة بسبب الإحتكار والتلاعب بحصص التوزيع كما فعل بعضهم عندما تمّ إحداث ديوان الأعلاف فصار يحتكر كلّ أنواع العلف بأثمان دون الثمن الذي يعرضه الديوان المذكور. فالغاية هي تفليسه والإعتداء على المال العام.

كما تعرّض رئيس الجمهوريّة مجدّدا إلى موسم جني الزيتون مشيرا إلى أنّ طاقة تخزين الديوان الوطني للزيت بقيت محدودة ولا بدّ من العمل أكثر حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب، وأسدى تعليماته لمواصلة توزيع زيت الزيتون وجزء من صابة التمور في السوق الداخلية وعلى الوداديات حتى يستفيد المواطن والفلاح على وجه الخصوص مع مواصلة البحث عن أسواق جديدة للتصدير.

كما تمّ التعرّض إلى السياسة المائية في تونس منذ عشرات السنين حيث أسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة القيام بصفة دورية بعمليات الصيانة والجهر للسدود والأودية، فعديدة هي السدود التي أُهملت وصار بعضها أثرا بعد عين كسدّ الأخماس بسليانة الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح ما بين 5 و7 مليون متر مكعّب، بالإضافة إلى عديد الأودية التي لم تُجهر بدورها منذ عقود هذا فضلا عن البحيرات الجبلية التي غمرتها الأتربة منذ السنوات السبعين من القرن الماضي.

