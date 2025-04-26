رئيس الدولة يُشرف على افتتاح الدورة 39 لمعرض تونس للكتاب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر المعارض بالكرم، على افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي يُقام من 25 أفريل إلى 4 ماي 2025 تحت شعار « نقرأ لنبني ».

وكان في استقبال رئيس الدولة بقصر المعارض بالكرم وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي ووالي تونس عماد بوخريص ومدير معرض تونس الدولي للكتاب محمد صالح القادري الذين رافقوه في جولته بين مختلف الأجنحة. كما كان في استقباله عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس.

واستهل رئيس الدولة زيارته بالاطلاع على معرض الرسام علي عبيد الذي يتضمن مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية لشخصيات عربية هامة وتحادث مع الرسام حول عدة لوحات معبرة بدقة عن مواقف وطنية، ومشاهد من الحياة العامة بنظرة ثاقبة.

وأدى رئيس الجمهورية زيارة إلى جناح وزارة الشؤون الثقافية حيث اطلع على ما تضمنه من لوحات ووثائق تعكس أهمية الخط العربي وما تقوم به الوزارة من ترميم للمخطوطات، مذكرا بمشروع إنشاء مركز عالمي لفنون الخط، وإحداث نواد في المؤسسات التربوية لتعليم الخط العربي للناشئة.

ثم توجه رئيس الدولة إلى جناح جمهورية الصين الشعبية، ضيف الدورة 39 للمعرض، حيث كان في استقباله سفير الصين في تونس « وان لي » ومجموعة من المشاركين الصينيين. وقد أعطى القائمون على الجناح الصيني إشارة انطلاق أنشطتهم في المعرض بحضور رئيس الجمهورية. واطلع رئيس الدولة بالمناسبة على عدد من المؤلفات المترجمة من الصينية إلى العربية.

وتجول رئيس الجمهورية بين أجنحة عديد الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الدورة، كما تابع ما تعرضه بعض المؤسسات العمومية في أجنحتها من بينها وزارة التربية التي قدم ممثلوها عددا من إصدارات المركز الوطني البيداغوجي بلغة « براي ». كما اطلع على نموذج من الورشات الرقمية التي ينظمها المركز الوطني لتكنولوجيا التربية عبر منصة « كاهوت » التي تمكن التلاميذ من مناطق مختلفة من الجمهورية من القيام بنشاط تشاركي عن بعد حول الاستعمال الواعي للذكاء الاصطناعي.

وواصل رئيس الجمهورية جولته في المعرض من خلال زيارة أجنحة عديد العارضين حيث اطلع على أمهات الكتب على غرار « المقدمة » وكتاب « العبر وديوان المبتدأ والخبر » للعلامة عبد الرحمان ابن خلدون، بالإضافة إلى آخر الإصدارات في مختلف المجالات الفكرية والأدبية. كما أدى زيارة إلى كل من جناح مركز النشر الجامعي وجامعة منوبة ومؤسسة البريد التونسي ومنظمة الأمم المتحدة، قبل التوجه إلى جناح وزارة الدفاع الوطني أين تابع أنشطة الوزارة وما تعرضه من صور وإصدارات وأنشطة هياكلها على غرار مركز الخرائط والاستشعار عن بعد وإدارة التراث والإعلام والثقافة.

واختتم رئيس الجمهورية جولته في أروقة المعرض بزيارة الفضاء المخصص للأطفال حيث واكب عرضا موسيقيا من تقديم كورال الأطفال لمدرسة النور للمكفوفين.

ويفتح معرض تونس الدولي للكتاب أبوابه للعموم، مساء اليوم الجمعة بقصر المعارض بالكرم الذي يحتضن فعالياته إلى غاية يوم 4 ماي 2025 . وتسجل هذه الدورة مشاركة 313 عارضا سيقدمون للزوار ما لا يقل عن 110 آلاف عنوان. كما تستضيف الدورة الحالية 183 مفكرا ومُثقفا من بينهم 50 مفكرا وأديبا وكاتبا من عديد البلدان منهم بالخصوص الكاتب الليبي إبراهيم الكوني والكاتبة والمترجمة الجزائرية الفرنسية سعاد لعبيز والكاتب اليمني حبيب عبد الرب سروري والسعودي أسامة المسلم والعديد من قامات الأدب والفكر من عديد الدول العربية والأجنبية.

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