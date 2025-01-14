رئيس الدولة يُشيد بمواقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب التي ارتكبها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 13 جانفي 2025 بقصر قرطاج، Rosario Salvatore Aitala النائب الأول لرئيس المحكمة الجنائية الدولية وهيكل بن محفوظ القاضي بها.

وتعرّض رئيس الدولة، في بداية هذا اللقاء، إلى جذور فكرة إنشاء محكمة جنائية منذ القرن الخامس عشر حين تمّ توجيه التهمة إلى أحد الأشخاص في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم حرب التي كانت وُصفت يومئذ بالجرائم ضد الحقوق الطبيعية، هذا إلى جانب عدد من المحاكم الدولية الخاصة التي عرفها التاريخ إثر الحرب العالمية الثانية إلى حين انعقاد مؤتمر روما سنة 1998 وإرساء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن هذا المخاض الطويل عبر الزمن يعكس فكرة الصراع بين تمسّك الدول بسيادتها وتطلّعات المجتمع الإنساني مشيرا إلى أن هذا المجتمع صار اليوم متقدما على المجتمع الدولي التقليدي، وبالتأكيد سيتطوّر النظام الدولي وينتهي الترتيب التفاضلي للشعوب والأمم. فأقوى من أصوات المدافع والقصف والانفجارات صوت الإنسانية التي تتوق للأمن والسلم وللعدل والحرّية.

وشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على موقف تونس الثابت المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مشيدا، في هذا السياق، بمواقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب التي ارتكبها ولازال مستمرا في ارتكابها الكيان الصهيوني.

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