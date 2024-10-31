رئيس الدولة يُغادر تونس في اتجاه الجزائر

اخر تحديث : 31/10/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قيس سعيد مسافر
غادر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، أرض الوطن في اتجاه الجزائر تلبية لدعوة من عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في الإحتفال بالذكرى 70 لإندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وكان في توديع رئيس الدولة كل من كمال المدوري، رئيس الحكومة، وعماد بوخريص، والي تونس، ولطفي الدشراوي، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق