رئيس الدولة يُغادر تونس في اتجاه الجزائر



غادر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، أرض الوطن في اتجاه الجزائر تلبية لدعوة من عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في الإحتفال بالذكرى 70 لإندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وكان في توديع رئيس الدولة كل من كمال المدوري، رئيس الحكومة، وعماد بوخريص، والي تونس، ولطفي الدشراوي، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس

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