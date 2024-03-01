رئيس الدولة يُغادر تونس في اتّجاه الجزائر

غادر رئيس الجمهورية قيس سعّيد، بعد ظهر اليوم الجمعة 1 مارس 2024، أرض الوطن في اتجاه الجزائر للمشاركة كضيف شرف في القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز التي ستلتئم يوم 2 مارس 2024 بالجزائر.

واجتمع رئيس الجمهورية قبيل مغادرته لتونس بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة، الذي أطلع رئيس الدولة على نتائج زيارته إلى باريس.

وكان في توديع رئيس الجمهورية أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.

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