رئيس الدولة يُقرّ حركة في سلك الولاة

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، إجراء حركة في سلك الولاة على النحو التالي:
- عماد بوخريص: واليا على تونس.
- وليد صنديد: واليا على أريانة.
- وسام المرايدي: واليا على بن عروس خلفا لعز الدين شلبي.
- محمود شعيب: واليا على منوبة خلفا لمحمد شيخ روحو.
- هناء شوشاني: واليا على نابل خلفا لصباح ملاك.
- سالم بن يعقوب: واليا على بنزرت خلفا لسمير عبد اللاوي.
- كريم البرنجي: واليا على زغوان خلفا لمحمد العش.
- أحمد بن خراط: واليا على باجة.
- هشام الحسومي: واليا على جندوبة خلفا لسمير كوكة.
- وليد كعبية: واليا على الكاف.
- خالد الواعري: واليا على سليانة خلفا لوليد العباسي.
- ذاكر البرقاوي: واليا على القيروان.
- سفيان التنفوري: واليا على سوسة خلفا لنبيل الفرجاني.
- عيسى موسى: واليا على المنستير.
- أنيس العذاري: واليا على المهدية.
- محمد الحجري: واليا على صفاقس.
- فيصل بالسعودي: واليا على سيدي بوزيد خلفا لعبد الحليم حمدي.
- زياد الطرابلسي: واليا على القصرين خلفا لرضا الركباني.
- سليم فروجة: واليا على قفصة خلفا لنادر الحمدوني.
- رضوان النصيبي: واليا على قابس.
- شاهين الزريبي: واليا على توزر خلفا لأيمن البجاوي.
- معز العبيدي: واليا على قبلي خلفا لمحمد الطيب خليفي.
- وليد الطبوبي: واليا على مدنين خلفا لسعيد بن زايد.
- أمير القابسي: واليا على تطاوين خلفا لحافظ الفيتوري.
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