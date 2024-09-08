رئيس الدولة يُقرّ حركة في سلك الولاة

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، إجراء حركة في سلك الولاة على النحو التالي:

- عماد بوخريص: واليا على تونس.

- وليد صنديد: واليا على أريانة.

- وسام المرايدي: واليا على بن عروس خلفا لعز الدين شلبي.

- محمود شعيب: واليا على منوبة خلفا لمحمد شيخ روحو.

- هناء شوشاني: واليا على نابل خلفا لصباح ملاك.

- سالم بن يعقوب: واليا على بنزرت خلفا لسمير عبد اللاوي.

- كريم البرنجي: واليا على زغوان خلفا لمحمد العش.

- أحمد بن خراط: واليا على باجة.

- هشام الحسومي: واليا على جندوبة خلفا لسمير كوكة.

- وليد كعبية: واليا على الكاف.

- خالد الواعري: واليا على سليانة خلفا لوليد العباسي.

- ذاكر البرقاوي: واليا على القيروان.

- سفيان التنفوري: واليا على سوسة خلفا لنبيل الفرجاني.

- عيسى موسى: واليا على المنستير.

- أنيس العذاري: واليا على المهدية.

- محمد الحجري: واليا على صفاقس.

- فيصل بالسعودي: واليا على سيدي بوزيد خلفا لعبد الحليم حمدي.

- زياد الطرابلسي: واليا على القصرين خلفا لرضا الركباني.

- سليم فروجة: واليا على قفصة خلفا لنادر الحمدوني.

- رضوان النصيبي: واليا على قابس.

- شاهين الزريبي: واليا على توزر خلفا لأيمن البجاوي.

- معز العبيدي: واليا على قبلي خلفا لمحمد الطيب خليفي.

- وليد الطبوبي: واليا على مدنين خلفا لسعيد بن زايد.

- أمير القابسي: واليا على تطاوين خلفا لحافظ الفيتوري.

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