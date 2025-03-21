رئيس الدولة يُقيل رئيس الحكومة كمال المدّوري ويُعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.

وشدّد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعهما أمس، على مزيد إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.

وكان رئيس الدولة قد تحدث خلال اجتماع مجلس الأمن القومي مساء الخميس، عن أن امتدادات اللوبيات والكرتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ومن يحميها، مبرزا بأنه اليوم كما بالأمس غير البعيد لم يجدوا إلى رئاسة الدولة طريقا أو منفذا فحولت اللوبيات طريقها للقصبة حتى تكون لهم مربعا ومرتعا.

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