رئيس الدّولة يتحوّل إلى عديد الجهات لمعاينة الأوضاع إثر تهاطل كميات غزيرة من الأمطار

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ صباح يوم الثلاثاء إلى مدينة رادس من ولاية بن عروس، حيث عاين ميدانيا الأوضاع بعد تهاطل كميات غزيرة من الأمطار.

وأصغى رئيس الدّولة إلى مشاغل المواطنين في ما يتعلق بالبنية التحتية.

وبمنطقة رادس مليان تفقد رئيس الجمهورية مستوى منسوب المياه بالوادي الذي مازال في معدله العادي.

ثم توجه رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى قرية العرقوب بقرمبالية من ولاية نابل التي شهدت نزول كميات قياسية من الأمطار بلغت 181 مم،وتفقد الأوضاع وعمليات سير فتح الطرقات ومساعدة المواطنين.

كما تحوّل الرئيس قيس سعيد مساء أمس الى الحمامات حيث التقى جمعا من المواطنين واستمع الى مشاغلهم ،وتفقد الوضع بهذه المدينة في ظل تواصل هطول كميات استثنائية من الأمطار.

وتحوّل رئيس الدولة أيضا، مساء الثلاثاء الى مدينة المكنين من ولاية المنستير لتقديم واجب العزاء لعائلات أربع ضحايا جرّاء الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المدينة قبل أن يتحول الى ميناء طبلبة أين تواصل مع أهالي عدد من البحارة المفقودين منذ الاثنين الماضي ومع جمع من المواطنين الموجودين على عين المكان.

وات

كلمات البحث :أمطار;أوضاع;رئيس الدّولة