رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نُساند تونس في مسارها الإصلاحي ونجاحها من نجاحنا

تحادث رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 ببيكين، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد المشترك على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل المعوقات أمام تنمية المبادلات التجارية وتطوير الاستثمار بين البلدين، وتفعيل ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بتونس بين ؤوساء تونس والجزائر وليبيا.

كما أكد الجانبان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمزيد تيسير حركة تنقل الأشخاص وتدفق البضائع في الاتجاهين عبر معبر رأس جدير، لما لذلك من أثر ايجابي على مواطني البلدين وحركة التجارية البينية.

وشدّد رئيس الحكومة على أن أمن ليبيا من أمن تونس، مما يؤكد الحاجة لتكثيف التشاور والتعاون بين الجانبين ثنائيا وإقليميا وعلى الصعيد الدولي.

من جهته تمنّى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي النجاح لرئيس الحكومة في مهامه على رأس الحكومة، مؤكدا ان ليبيا تساند تونس في مسارها الاصلاحي، باعتبار ان نجاح تونس هو من نجاح ليبيا على مختلف الأصعدة.

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