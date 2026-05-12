رئيس المجلس الرئاسي الليبي يُؤكّد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي مع تونس وتذليل كل الصعوبات

التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية تحت شعار » إفريقيا إلى الأمام » مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمقر إقامته بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور سفير تونس بجمهورية كينيا أنور بن يوسف.

وفي مستهلّ اللقاء، نقلت رئيسة الحكومة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي تحيّات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مشيدة بمتانة الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالوضع في المنطقة.

وتم التأكيد من الجهتين على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في عديد المجالات وتعزيز اللقاءات والتنسيق بين كبار مسؤولي البلدين وتضافر الجهود المشتركة لرفع التحديات التي تشهدها كامل المنطقة.

وأكدت رئيسة الحكومة على أن أمن تونس هو من أمن ليبيا ومذكّرة بموقف رئيس الجمهورية الداعي إلى ضرورة أن يكون الحلّ ليبيا – ليبيا في إطار التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتذليل كل الصعوبات بصفة مشتركة وعلى ضرورة التنسيق بصفة متواصلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، داعيا إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره، والإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة من أجل ازدهار واستقرار البلدين.

وفي آخر اللقاء نقل رئيس المجلس الرئاسي الليبي تحياته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

