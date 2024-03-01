رئيس الوزراء الفرنسي: تونس تعد شريكا استراتيجيا لا بد من مضاعفة الشراكات معه وتنويعها

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني ظهر الخميس، بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية بنظيره غابريال أتال في إطار زيارة العمل التي يؤديها بدعوة من الوزير الأول الفرنسي من 28 فيفري الجاري الى غاية غرة مارس القادم.

وأشار رئيس الحكومة بالمناسبة الى عراقة العلاقات التي تجمع تونس وفرنسا وكذلك الارتباطات بينهما في العديد من المجالات، مشددا على ان تونس تعمل على مزيد تطويرها وتنويعها لاسيما في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم والضغوطات المسلطة عليه.

وقال الحشاني إنه لا يمكن لأي جهة كانت أن تمس من هذه العلاقات الصلبة التي تجمع البلدين لأن « أسسها ثابتة ولن تتغير. بل العمل متواصل من الجهتين على مزيد تطويرها » حسب تقديره.

من جهته أفاد رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال بالمناسبة أن هذه الزيارة تعد فرصة لإبراز عراقة ومتانة العلاقات الثنائية الفرنسية التونسية، مؤكدا ضرورة مزيد دعمها ودفعها نحو الأمام لرفع كل التحديات الجيو سياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية وكذلك المرتبطة بالهجرة لما فيه خير الجانبين.

ولفت غابريال أتال في هذا الصدد الى أن العلاقات الفريدة من نوعها التي تجمع البلدين تتعدى الأشخاص، مضيفا أن تونس تعد شريكا استراتيجيا لا بد من مضاعفة الشراكات معه وتنويعها والعمل الند بالند معها لبلوغ المراتب المتقدمة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وألمح رئيس الوزراء الفرنسي الى العلاقات الاقتصادية الهامة التي تجمع الجانبين، مذكرا بانتصاب العديد من الشركات والؤسسات الفرنسية بتونس وكذلك دعم تونس للفلاحة الفرنسية لا سيما في مجال الحبوب.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتشجيع رجال الاعمال من الجهتين على الاستثمار والعمل لتحقيق التنمية وتطوير الواقع التنموي في البلدين لا سيما في ظل الاوضاع والتحديات الراهنة.

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