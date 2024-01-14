رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور تونس لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي

من المقرر أن يزور رئيس الجمعية الوطنية كيم جين-بيو تونس والجزائر والمغرب لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت الجمعية الوطنية إن « كيم » سيقوم بالجولة الأفريقية لمدة 10 أيام ابتداء من يوم 14 جانفي، وستركز الجولة على توسيع استثمارات الشركات الكورية وتنشيط التبادلات البرلمانية.

وسيناقش « كيم » استكشاف مشاريع التعاون الاقتصادي مع الرئيس التونسي ورئيس البرلمان التونسي.

وخلال زيارته إلى المغرب، سيلتقي « كيم » رئيسي مجلسي المستشارين والنواب، وسيطلب منهما تقديم دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تشارك في مشاريع البنية التحتية وبناء المصانع، وسيناقش معهما تعزيز التبادلات البرلمانية بين البلدين.

وسيزور « كيم » الجزائر كوجهة أخيرة، وسيعقد محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني لمناقشة تعزيز التعاون ودعم الشركات الكورية العاملة في الجزائر.

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