رئيس جمعية الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية يُؤكّد رغبة بلاده القوية في دعم المسار التنموي لتونس

التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء 20 أوت 2025 بمدينة يوكوهاما اليابانية، بأعضاء البرلمان الياباني المنتمين لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية التي يرأسها « نوبوهيدي مينوريكاوا »، وكان هذا اللقاء بحضور سفير تونس لدى اليابان أحمد شفرة وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وبهذه المناسبة، ثمّنت رئيسة الحكومة هذه المبادرة البرلمانية التي تُكرّس مفهوما جديدا للدبلوماسية، يتجاوز الطابع الرسمي إلى بناء علاقات إنسانية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدة

أنّ إعادة بعث هذه الجمعية ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تعبير صريح عن إرادة سياسية مشتركة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وقدّمت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة قائمة في المشاريع الكبرى التي ترغب تونس في تنفيذها في أفضل الآجال.

من جانبه أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية التونسية اليابانية أن رغبة بلاده قوية في دعم تونس في مسارها التنموي، مع التركيز أساسا على مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي و البحث العلمي والطاقات المتجددة وهي قطاعات تُعدّ فيها اليابان رائدة عالميًا.

