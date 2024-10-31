رئيس جمهوريّة بورندي يهنّئ الرّئيس سعيّد بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية

حمّل Evariste NDAYISHIMIYE رئيس جمهورية البورندي، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحياته الحارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجددا تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية، وذلك خلال موكب انتظم بالقصر الرئاسي على شرف رؤساء الوفود المشاركة في قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) المنعقدة ببوجمبورا.

كما التقى الوزير يوم 29 أكتوبر 2024، نظيره البورندي Albert SHINGIRO ، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 19 للمؤتمر الوزاري لكوميسا.

ومثّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وإيلاء الجانب الاقتصادي الأهمية التي يستحقها خاصة في الميادين ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

وتم إثر هذا اللقاء الإمضاء على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية والدبلوماسية بين البلدين والتي ستمثل إطارا هاما لتدعيم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والتشاور في القضايا الجهوية والدولية.

وخلال لقائه بموساليا مودافادي، رئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية كينيا، أكد الوزير على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل بين البلدين في سبيل تعزيز التعاون متعدد الجوانب الاقتصادية والتجارية والعلمية القائم بينهما.

كما كان للوزير لقاء مع نظيرته الملقاشية، السيدة Rasata RAFARAVAVITAFICA، تناول كيفية التأسيس لعلاقات ثنائية تعكس اهتمامات البلدين في عدد من الميادين الحيوية بالنسبة لهما ، لا سيّما تلك المتصلة بالمجالات الاقتصادية و السياحية والمنجمية.

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