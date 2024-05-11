رئيس مجلس الوزراء العراقي يُثمن تنظيم منتدى رجال الأعمال التونسي العراقي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم السبت 11 ماي 2024، مقابلة مع محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة الزيارة التي يؤديها الى جمهورية العراق.

وأبلغ الوزير دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني وحرصهما على مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

من جهته، أكّد دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على متانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. وحمّل الوزير ابلاغ تحياته الى رئيس الجمهورية والى رئيس الحكومة وعزمه على دفع التعاون مع بلادنا في مختلف المجالات والميادين.

وقدّم الوزير بهذه المناسبة عرضا حول مسار الإصلاح الشامل الذي تنتهجه تونس على درب ترسيخ استقرارها واستعادة عافياتها الاقتصادية، مبرزا في هذا السياق أهم الإصلاحات الاقتصادية الكبرى والإجراءات المتخّذة لتحسين مناخ الأعمال، والتي تُتيح فُرصًا حقيقيةً لدفع التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء وفي مقدمتهم جمهورية العراق الشقيقة.

وأكّد محمد شياع السوداني في هذا الصدد على وقوف العراق الى جانب تونس واستعداده لتعزيز مختلف أوجه التعاون، مثمّنا تنظيم منتدى رجال الأعمال التونسي العراقي الذي سيتيح فرصة إقامة شراكات بين الفاعليين الاقتصاديين من القطاع الخاص في عدد من المجالات الواعدة.

وتم خلال هذا اللقاء التنويه بعقد الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية العراقية والتعبير عن التطلّع الى أن تحقق نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي وذلك عبر تذليل كل الصعوبات وإيجاد الصيغ المناسبة للرفع من نسق المبادلات التجارية والعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والنقل الجوي والصناعات الدوائية والتعليم العالي والبحث العلمي.

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