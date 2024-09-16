رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي وفدا برلمانيا إماراتيا

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين بقصر باردو، محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس البرلمان العربي سابقا والمترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي، مرفوقا بالرئيس السابق للبرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، و سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بتونس،إيمان أحمد السلامي.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب عراقة العلاقات بين تونس والإمارات العربية المتحدة والعمل المتواصل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى القطاعات، ودفع الاستثمارات الإماراتية في تونس.

كما أبرز الحرص المشترك على تطوير العلاقات بين مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ومزيد تعزيزها، مشيرا الى دور مجموعات الصداقة في تجسيم هذه الأهداف.

وشدّد على أهمية تنسيق المواقف بين مختلف البرلمانات العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكّد كذلك حرص مجلس نواب الشعب على الحضور الفاعل في البرلمان العربي اعتبارا للأهمية التي يكتسيها في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي، فضلا عن دوره في معاضدة الدبلوماسية الرسمية في دفاعها عن قضايا الأمّة العربية.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد الإماراتي عن ارتياحهم للروابط المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكّدين أهمية التعاون التونسي الإماراتي، الذي ما فتئ يتطوّر في عديد الميادين، تجسيما للعلاقات العريقة بين البلدين.

كما تطرّقوا الى العلاقات البرلمانية وإلى تكثيف مساعي تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة وخاصة عبر تبادل الزيارات واللقاءات بين البرلمانيين في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية.

وأبرزوا أهمية التنسيق والتشاور بين البرلمانيين التونسيين والإماراتيين ولاسيما على مستوى اجتماعات البرلمان العربي.

وأعربوا في هذا الصدد عن أملهم في دعم البرلمان التونسي لترشّح محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي لرئاسة البرلمان العربي خلال دورته القادمة.

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