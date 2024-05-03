رئيس مدير عام جديد على رأس مركز البحوث والدراسات للاتصالات

اخر تحديث : 03/05/2024
من قبل | نشرت في : تونس,علوم و تقنيات

وزارة تكنولوجيات الاتصال

أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال، الجمعة 3 ماي 2024 تعيين حيدر الهراغي رئيسا مديرا عاما لمركز البحوث والدراسات للإتصالات.

وتتوفر للمسؤول الجديد عن مركز البحوث والدراسات للإتصالات، المتخرّج من كليّة العلوم بتونس، خبرة تفوق 25 سنة في مجال تكنولوجيات الإتصال والمعلومات، وفق ما أوردته وزارة تكنولوجيات الإتصال في بلاغ صدر عنها.

وتقلّد هراغي عدّة مناصب أهمّها مديرا عاما للوكالة الفنية للإتصالات منذ سنة 2022 ومتصرّفا مفوضا لمركز البحوث والدراسات للإتصالات.


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