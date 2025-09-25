رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: تونس مصدر إلهام للقارة الأفريقية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم 24 سبتمبر 2025، لقاءً مع محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مجدِّداً تهانيه له بتولّيه منصبه. من جانبه، عبّر رئيس المفوضية عن تقديره العميق لتونس ولسيادة رئيس الجمهورية، مثمّناً مواقفه المبدئية إزاء القضايا العادلة في العالم، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، التي يحرص على التعبير عنها بكل وضوح. كما ذكّر بانخراط تونس التاريخي في دعم قضايا التحرّر في إفريقيا، والتزامها الريادي ببعدها الإفريقي منذ فجر الاستقلال، معتبراً إيّاها مصدر إلهام للقارة.

وقد شكّل اللقاء مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون بين تونس ومفوضية الاتحاد الإفريقي وتدعيم الحضور التونسي داخل هياكلها، ومساهمة بلادنا على مدى العقود السبع الماضية في برامج الاتحاد الإفريقي وفي مسار إصلاح هياكله بما يجعله أكثر فاعلية ورسوخا.

كما أبرز الوزير دور تونس في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، سواء عبر مشاركاتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو من خلال عضويتها الأخيرة في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وتطرّق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتطوير الاندماج الاقتصادي والعلمي بين دول القارة وتعزيز دور الهياكل الافريقية المختصة لا سيما تجمّع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في تحقيق أجندة 2030 و2063 للتنمية الشاملة في ربوع إفريقيا.

