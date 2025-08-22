رئيس وزراء اليابان يُعرب عن رغبته في مواصلة التعاون لحل مشكلة نقص المياه في تونس



عقد رئيس وزراء اليابان، إيشيبا شيجيرو، صباح اليوم الخميس 22 أوت 2025، لقاءً مع رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري.

وفي معرض إشارته إلى نجاح مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في أفريقيا (TICAD الذي ترأسه الرئيس قيس سعيد، صرح رئيس الوزراء إيشيبا بأن اليابان تولي أهمية للعلاقات مع تونس التي تلعب دوراً رئيسياً في استقرار المنطقة.

ورداً على ذلك، أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن تقديرها للمساهمة اليابانية الطويلة الأمد، وأعادت التأكيد على أن العلاقات بين البلدين تتعزز.

بعد ذلك، أعرب رئيس الوزراء إيشيبا عن رغبته في مواصلة التعاون لحل مشكلة نقص المياه في تونس.

وأشاد الزعيمان بالتقدم الكبير الذي أحرز في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق استثمار ثنائي. كما اتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان الآراء حول التعاون في إطار متعدد الأطراف وكذلك حول الوضع في الشرق الأوسط، من بين أمور أخرى.

