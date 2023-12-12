رابطة اللاعبات المحترفات للتنس تمنح أنس جابر جائزتين لعام 2023

أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين، عن جوائز أفضل اللاعبات المحترفات، سنة 2023، وقد فازت التونسية أنس جابر بجائزتين، الأولى تتمثل في تكريم « كارن كرانتشاك » للروح الرياضية، وقد حصلت عليها البطلة العربية للمرة الثانية على التوالي، « بفضل سلوكها المثالي الذي يليق بشخصية رياضية محترفة، وبفضل مراعاتها قواعد اللعب النظيف، واحترامها للآخرين والكرم داخل وخارج الملعب »، وفقاً لما جاء في التقرير.
أما الجائزة الثانية، فتسمى بتكريم « بيتشي كيلماير » التي يمنحها الاتحاد الدولي، للاعبة التي تدعم زميلاتها وتتفاعل إيجاباً مع مبادرات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.
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