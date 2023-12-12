رابطة اللاعبات المحترفات للتنس تمنح أنس جابر جائزتين لعام 2023

اخر تحديث : 12/12/2023
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين، عن جوائز أفضل اللاعبات المحترفات، سنة 2023، وقد فازت التونسية أنس جابر بجائزتين، الأولى تتمثل في تكريم « كارن كرانتشاك » للروح الرياضية، وقد حصلت عليها البطلة العربية للمرة الثانية على التوالي، « بفضل سلوكها المثالي الذي يليق بشخصية رياضية محترفة، وبفضل مراعاتها قواعد اللعب النظيف، واحترامها للآخرين والكرم داخل وخارج الملعب »، وفقاً لما جاء في التقرير.
أما الجائزة الثانية، فتسمى بتكريم « بيتشي كيلماير » التي يمنحها الاتحاد الدولي، للاعبة التي تدعم زميلاتها وتتفاعل إيجاباً مع مبادرات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.


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