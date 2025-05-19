رابطة حقوق الإنسان تدشّن رسميا «أكاديمية حقوق الإنسان» بالعاصمة

دشّنت الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس السبت، رسميا « أكاديمية حقوق الإنسان » بتونس العاصمة، بحضور عدد من الشركاء وممثلي المجتمع المدني، وذلك في إطار احتفال الرّابطة بالذكرى 48 لتأسيسها.

وأكاديمية حقوق الإنسان، هو مشروع أسّسته رابطة حقوق الإنسان، يهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية وبناء قدرات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز قدراتهم، عن طريق مجموعة من المكونين في مجال حقوق الإنسان، الذين تعتمد عليهم الأكاديمية في عملية التكوين.

كما تمثل هذه الأكاديمية خطوة جديدة في مسار رابطة حقوق الإنسان نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة والعدالة.

يشار الى أن الرابطة نظمت أول أمس السبت، في إطار الاحتفال بالذكرى 48 لتأسيسها، ندوة وطنية حول واقع الحقوق والحريات بعنوان « واقع الحقوق والحريات في تونس »، تخللتها سلسلة من المداخلات الفكرية حول الديمقراطية واستقلال القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدولة الاجتماعية، واختتمت بعرض تقرير الرابطة حول واقع السجون في تونس (2022–2025).

وتأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 14 ماي 1976 وتحصلت على التّأشيرة القانونيّة في 7 ماي 1977، وهي أول جمعية من نوعها في إفريقيا والوطن العربي، تهدف بالأساس الى الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة، المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

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