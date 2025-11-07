رابطة حقوق الإنسان: جوهر بن مبارك رفض قطعيا تعليق إضرابه إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة، أن وفدا من الرابطة قام اليوم الموافق للسابع من نوفمبر 2025 مرفوقا

بطبيب بزيارة لسجن بلي المدني حيث إطلع الوفد على ظروف إقامة المحتجزين.

و في إطار المقابلات الفردية للمساجين إلتقى الوفد السجين السياسي جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ 9 أيام. هذا و قد لاحظ الوفد التدهور الخطير للحالة الصحية لجوهر بن مبارك و الذي رغم المحاولات المتعددة للوفد لاقناعه بضرورة تعليق اضرابه أو حتى تناول جرعات من الماء و السكر، الا أنه رفض رفضا قطعيا و أكد تمسكه بإضرابه و مواصلته إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه.

وأكدت الرابطة على مواصلتها لنشاطها و عملها في متابعة أوضاع السجون و السجناء، بما فيهم السجناء السياسيين. و مواصلتها السعي لاقناع جوهر بن مبارك بضرورة تعليق إضرابه الوحشي عن الطعام، لما يمثله من وسيلة نضالية قصوى، يمكن أن تتسبب له في أعراض جسيمة و قصور صحي و بدني قد يؤدي بحياته .

