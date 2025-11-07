راشد الغنوشي يدخل في اضراب مفتوح عن الطعام

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن الغنوشي دخل اليوم في اضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع الموقوف جوهر بن مبارك الذي يخوض منذ ايام اضرابا عن الطعام ودفاعا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد.

جدير بالذكر بأن جوهر بن مبارك مضرب عن الطعام منذ 9 أيام وقد رفض تعليق اضرابه أو حتى تناول جرعات من الماء و السكر رغم تدهور وضعه الصحي إلى حين رفع ما اعتبرها مظلمة مسلطة عليه.

