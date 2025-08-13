راضي الجعايدي مدربا جديدا للنجمة اللبناني

أعلن نادي النجمة اللبناني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب التونسي راضي الجعايدي ليتولى مهام الإدارة الفنية خلفا للمصري محمود فتح الله.

وقدّم النادي المدرب الجديد في مؤتمر صحفي تحدث فيه الرئيس التنفيذي الجديد للنادي رامي بيطار.

وسيقود النجم التونسي السابق المشروع الجديد لنادي النجمة بعد أيام قليلة من انتخاب لجنة إدارية برئاسة رجل الأعمال سعيد سربيه، وتولي نائبه بيطار مهام الرئيس التنفيذي.

وكان بيطار قد شغل منصب نائب الرئيس في نادي الصفاء في السنوات الثلاث الماضية، وأعلن أنه سيحضر معه عددا من اللاعبين ليرتدوا قميص النادي النبيذي على غرار كل من الدوليين الحارس مصطفى مطر، الظهير حسين الزين، المدافعين خليل خميس وفيلكس ملكي، والمهاجم علي قصاص، إضافة إلى تجديد عقد قائد الفريق قاسم الزين وعودة اللاعب حسن كوراني بعد تجربة في سلطنة عُمان.

وكشف الجعايدي أن المفاوضات معه كانت صعبة، وتابع « فخور بالحضور إلى بيروت وتولي تدريب فريق كبير وعريق ليس على الصعيد اللبناني فقط بل العربي أيضا ».

وأردف « أسلوبي التدريبي يقوم على الانضباط، ولن أقدّم الوعود بالإنجازات، بل ستراها الجماهير بأم العين بالتعاون مع كامل الكادر المساعد ».

