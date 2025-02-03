رجة ارتدادية بمدينة المكناسي مساء اليوم

أعلنت مصالح الرصد الجوي بسيدي بوزيد بانه تم تسجيل مساء اليوم الاثنين رجة ارتدادية على الساعة الخامسة مساء و11 دقيقة بقوة 2 فاصل 6 على سلم ريشتر حسب ما أعلنت عنه مصالح الرصد الجوي بسيدي بوزيد .

وكانت سجلت رجة أرضية صباح اليوم على الساعة 10 و45 دقيقة بقوة 4 فاصل 9 على سلم ريشتر بمدينة المكناسي،حيث تسببت في أضرار خفيفة في بعض المنازل والمؤسسات الإدارية ،

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لإسعاف ونقل 3 أشخاص الى المستشفى المحلي بالجهة أصيبوا بحالة فزع اثر الرجة.

وادى رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ،والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي زيارة الى مدينة المكناسي لمعاينة الأضرار ،خاصة بمصنع النسيج ومعهد المكناسي وجامع الرحمة وتم التباحث حول الإجراءات الواجب اتخاذها للتدخل حسب ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لولاية سيدي بوزيد

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