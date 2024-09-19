رجّة أرضية بقوة 2.8 درجة شمال شرق الوردانين

سجلـت محطـات رصـد الزالزل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية، امس الاربعاء، علـى الساعــة 20 و 29 دقيقة (بالتوقيت المحلي) وبلغت قوتهـا 2.8 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الاولية بــ 35.74 درجة خط عرض و بــ 10.67 درجة خط طـول، وذلك شمال شرق الوردانين من ولاية المنستير.

وقد شعر بهذه الرجة الارضية مواطنو الجهة، حسب ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له.

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