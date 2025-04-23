رجتان أرضيتان في سيدي بوزيد

سجل المعهد الوطني للرصد الجوي رجتان أرضيتان متتاليتان بولاية سيدي بوزيد، خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025.

وقد حُددت الرجتان:

1-على الساعة 00:49 (ت.م)

قوة الرجة: 3.8 درجات على سلم ريشتر

الموقع: 3.5 كم جنوب شرق سيدي بوزيد

الرجة محسوسة من قبل المواطنين بالجهة

2-على الساعة 00:52 (ت.م)

قوة الرجة: 4.0 درجات على سلم ريشتر

الموقع: 10.6 كم شمال شرق سوق الجديد

الرجة محسوسة كذلك بعدة مناطق من الولاية

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