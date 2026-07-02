رجّة أرضية ثالثة بجرجيس

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية يوم 2 جويلية 2026، على الساعة 16 و 16 دقيقة بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر .
وحُدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية بـ 33.51 درجة خط عرض و بـ 11.00 درجة خط طول، وذلك غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين.
وقد شعر بها مواطنو الجهة.
وللتذكير فقد سُجلت يوم أمس الخميس، رجتان أرضيتان بجرجيس.
كلمات البحث :جرجيس;رجّة أرضية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.