رجّة أرضية ثانية في جرجيس

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الاربعاء على الساعة 22 و38 دقيقة رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2،6 درجة على سلم ريتشير بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين.

وقد شعر بالرجة وفق بلاغ صادر عن المعهد، مواطنو الجهة فيما حدد مركزها حسب التحاليل الأولية ب 33،42 درجة خط عرض و10،59 درجة خط طول.

وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي قد سجلت اليوم على الساعة 14 و 41 دقيقة رجة أرضية وبلغت قوتها 4،2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين.

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