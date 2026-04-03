رحيل الفنان الموسيقي وعازف العود عبد الحكيم بلقايد

غيّب الموت اليوم الجمعة 3 أفريل 2026، الفنان الموسيقي وعازف العود عبد الحكيم بلقايد، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع.

وُلد الفقيد في 25 جانفي 1958، وكان من أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية التونسية، حيث التحق بالفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية سنة 1984، وواصل مسيرته ضمنها إلى أن تولّى قيادتها في الفترة الأخيرة، مساهماً في إشعاعها والحفاظ على مكانتها.

وتميّز الراحل كعازف عود مرهف الإحساس، وملحّن مبدع، وشاعر غنائي قدّم أعمالاً قيّمة لعدد من المطربين والمطربات، وأسهم في إثراء الرصيد الموسيقي التونسي بأعمال راقية تجمع بين الأصالة والتجديد.

وقد تُوّجت مسيرته الفنية بعديد الجوائز، من بينها الجائزة الأولى سنة 1997، والجائزة الثانية سنة 2000، والجائزة الثالثة سنة 2002، إلى جانب جائزة أحسن لحن بمهرجان الأغنية العربية بمصر، وهو ما يعكس مكانته المتميزة في المشهد الموسيقي.

وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد عبد الحكيم بلقايد وإلى الأسرة الثقافية والفنية الموسعة، راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

