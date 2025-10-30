رسالة خطية من أمير الكويت إلى رئيس الجمهورية

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، منصور خالد العمر، سفير دولة الكويت بتونس، الذي سلّمه رسالة خطية موجّهة إلى رئيس الجمهورية من قبل مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكّد الوزير بالمناسبة على عمق الروابط التاريخية وعراقة العلاقات بين البلدين والشعبين، معربا عن الارتياح لمستوى التعاون المسجّل بين البلدين في كافة المجالات منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة التونسية الكويتية المشتركة وكذلك ارتفاع نسق تبادل زيارات بين كبار المسؤولين من البلدين.

ومن جانبه، نوّه السفير الكويتي بمستوى التعاون القائم بين تونس ودولة الكويت، معبّرا عمّا يحدو بلاده من إرادة سياسية وحرص قوي على مزيد تطويره والارتقاء به إلى أعلى المراتب في مختلف المجالات، ولا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى الواعدة ذات الاهتمام المشترك.

