رسميا: الأولمبي الباجي يتعاقد مع الحارس معز بن شريفية

أعلن الأولمبي الباجي على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الحارس السابق للترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية (33 سنة) لمدة موسم قابل للتجديد .

وذكّر النادي بأن معز بن شريفية من مواليد 24 جوان 1991 قضى مسيرته الرياضية كلها في الترجي الرياضي من صنف المدارس إلى الأكابر ودامت مسيرته مع أكابر الترجي 14 سنة تُوج خلالها بجميع الألقاب الممكنة.

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