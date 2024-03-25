رسميا: الداخلية تعتمد المضمون المستخرج من بوابة الهوية الالكترونية

أعلنت وزارة الدّاخليّة ووزارة تكنُولوجيّات الإتصال في بلاغ مشترك اليوم الاثنين، أنهُ تقرّر اعتماد مضمُون الولادة المُستخرج على الخط عبر بوّابة المُواطن للخدمات الإداريّة https://e-bawaba.tn في جميع الإجراءات الإداريّة الخاصّة بمصالح وزارة الدّاخليّة والتي تستوجبُ الإستظهار بمضمُون ولادة مُستخرج من سجلاّت الحالة المدنيّة على غرار طلب الحصُول أو طلب تجديد بطاقة التّعريف الوطنيّة أو جواز السّفر.

ويتمتعُ مضمُون الولادة المُستخرج على الخط والحامل للختم الإلكترُوني المرئي بالحجية القانُونيّة الكافية وفق التشريعات الجاري بها العمل ولا تستوجبُ الوثيقة المذكُورة إضافة أختام حِبريّة وإمضاءات يدويّة.

ويندرجُ هذا الإجراء في إطار مجهُودات الدّولة لتبسِيط ورقمنة الخدمات الإداريّة بهدفِ تخفيف العِبء على المُواطن والإدارة.

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