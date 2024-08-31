رسميا: انطلاق عمل المكتبة الافتراضية «عِلْم» لفائدة الطلبة التونسيين

أُعطيت يوم أمس الجمعة، بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس إشارة انطلاق عمل المكتبة الافتراضية « علم » لفائدة الطلبة التونسيين، وذلك بعد سنة من التحضيرات والقيام بعدد من التجارب والاجتماعات، بحضور سامي اطارات الوزارة وأعضاء كل اللجان الفنيّة والبيداغوجية.

وأكد الوزير الأسبق محمد نزار يعيش أن المنظومة الجديدة « علم » هي مكتبة رقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، ستسمح بمدّ جميع الطلبة والأساتذة الجامعيين في جميع الاختصاصات في التعليم العالي بكتب و دروس و محاضرات و اطروحات الدكتوراه و غيرها باستعمال الحاسوب او الهاتف الجوال مجانا.

وتمكن منظومة الذكاء الاصطناعي من التفاعل مع الطلبة و الاجابة على أسئلتهم والتأكد من فهمهم و إقتراح كتب حسب كل طالب و تحديد أهداف فردية للتعلم كما ستمكن من التواصل و التباحث بين الطلبة و الأساتذة.

وأبرز الوزير وهو أحد المساهمين في تطوير المكتبة الافتراضية « علم » أنّها ستستوعب مليون كتاب ومليون مستعمل بالتوازي في نفس التوقيت، مشيرا إلى أن أي أستاذ في الجمهورية يُمكنه المساهمة في نشر كتبه ودروسه ومحاضراته.

تجدر الإشارة إلى أنّ منصّة « عِلْم » هي مكتبة رقمية وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وهو مشروع سياديّ فكرةً وانجازًا، قام بتصميمه وتطويره كفاءات شبابية من خرّيجي المؤسسات الجامعية العمومية ووقع ايواءه بمركز البيانات التابع لمركز الحساب الخوارزمي تحت تصرف الأساتذة والإدارة التونسية.

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