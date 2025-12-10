رسميّا: إنطلاق مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان

تمّ اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بوزارة الصحّة توقيع عقد بناء وتجهيز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، بحضور وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، ووالي القيروان ذاكر البرقاوي.

وضمّ اللقاء أيضاً ممثّلين عن المقاولات المكلّفة بالإنجاز وعدداً من الهياكل الحكومية.

وفي كلمته، أكّد وزير الصحة على أنّ المشروع يندرج في إطار المتابعة المباشرة والمتواصلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لكل المشاريع الصحية العمومية، بهدف دعم الحق في العلاج وتقريب الخدمات من المواطنين.

كما شدّد وزير الصحّة على متانة العلاقات التاريخية والإستراتيجيّة التّونسيّة السّعوديّة.

من جهته، عبّر السفير السعودي عن إلتزام المملكة بمواصلة الاستثمار في تونس، مؤكداً على أنّ هذا المشروع يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين وأنّ المشروع سيتم تنفيذه على الوجه الأكمل.

وسيضمّ المستشفى أقطاباً علاجية متعدّدة وتجهيزات حديثة، وسيوفّر خدمات جامعية متخصّصة لتعزيز العدالة الصحية بين الجهات بما يمكن المواطنين من النفاذ المتكافئ لخدمات الهياكل العمومية للصحة.

