رسميّا: تركيبة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم الخميس، عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي.

وفيما يلي تفاصيلها:

*الناخب الوطني

• هيرفي رونار (Hervé Renard)

*المدرب المساعد

• فريديريك بيانكالاني (Frédéric Biancalani)

*مدرب حراس المرمى

• جيل فواش (Gilles Fouache)

*الإعداد البدني

• دافيد بارياك (David Barriac) – معد بدني

• أنس كازوز – مساعد معد بدني

*قسم التحليل الفني والأداء

• وهبي الخزري

• ألكسندر كيرفايان (Alexandre Kerveillant)

• حلمي كشو

• أنيس بن مليك

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