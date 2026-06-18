رسميّا: تركيبة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم الخميس، عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي.
وفيما يلي تفاصيلها:
*الناخب الوطني
• هيرفي رونار (Hervé Renard)
*المدرب المساعد
• فريديريك بيانكالاني (Frédéric Biancalani)
*مدرب حراس المرمى
• جيل فواش (Gilles Fouache)
*الإعداد البدني
• دافيد بارياك (David Barriac) – معد بدني
• أنس كازوز – مساعد معد بدني
*قسم التحليل الفني والأداء
• وهبي الخزري
• ألكسندر كيرفايان (Alexandre Kerveillant)
• حلمي كشو
• أنيس بن مليك
كلمات البحث :الإطار الفني;المنتخب الوطني التونسي;تركيبة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.