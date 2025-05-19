رصد هلال شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء 27 ماي

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين، أن عملية رصد هلال شهر ذي الحجة لسنة 1446 هجري ستجري بعد غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل 27 ماي 2025 الموافق لـ29 من ذي القعدة 1446 هجري.

وقال المعهد إنه تبعا للمعطيات الفلكية، فإنه يمكن رؤية الهلال بكل الدول العربية على غرار المملكة السعودية وتونس، حيث يمكث بعد غروب شمس الثلاثاء في كل الدول العربية و الإسلامية.

وأوضح أن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر (المحاق)، يحدث فجر يوم الثلاثاء 27 ماي وذلك عند الساعة الرابعة و دقيقتين حسب توقيت تونس، وبالتالي تكون رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس الثلاثاء في العالم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و43 دقيقة حسب التوقيت المحلي للبلاد التونسية، انطلاقاً من وسط روسيا وغرب الصين وغرب الهند ثم تباعاً باتجاه الغرب كما توضحه الخريطة المصاحبة.

وشدّد معهد الرصد الجوي، على أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الوحيدة المُخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية.

يُشار إلى أن مدينة العلوم كانت أكدت الأسبوع المنقضي، أنه وفقا للحسابات الفلكية سيكون يوم الأربعاء 28 ماي الجاري الأول من شهر ذي الحجة 1446 هجري، وبالتالي يكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 جوان المقبل.

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